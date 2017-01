Yamaha es presenta amb un Viñales que aspira a tot

L'expectació que ha generat l'arribada de Maverick Viñales a Yamaha, en què serà company d'equip de Valentino Rossi, es va posar de manifest en la presentació de l'equip de Moto GP que la marca japonesa va fer ahir a Madrid. Al pilot empordanès ja se'l considera un candidat al títol mundial, i ell entoma el repte conscient que a Yamaha no es pot tenir cap altre objectiu. “Quan t'asseus en una moto com aquesta tens clar que és per guanyar el títol. Quan arribes a aquest equip t'adones que es respira un ambient guanyador, i crec que has de lluitar per aquest objectiu”, responia en roda de premsa.

Que Viñales aspira a tot en la seva primera temporada a Yamaha ho diu, fins i tot, Valentino Rossi, que de guanyar títols en sap alguna cosa: “Maverick és un aspirant clar al títol. Va ser quart amb una Suzuki, no gaire lluny de Lorenzo, i va guanyar una cursa. Lògicament serà més competitiu amb la Yamaha.” I l'empordanès responia a les paraules d'elogi que ha rebut dels seus rivals: “Sentir això et dona una motivació extra. Que els teus rivals et vegin ja com a candidat sense haver fet cap cursa amb Yamaha significa que veuen que tens un gran potencial.” Amb tot, també és conscient que no serà fàcil, sobretot perquè el principal favorit tornarà a ser Marc Márquez: “Batre Marc no serà fàcil. Té un gran nivell. I Honda també. Caldrà fer un gran treball. Si el vull guanyar hauré de donar el 110 per cent, i hi haurà dies que no podré.”

El rosinc va explicar les diferències principals que ha trobat respecte de la Suzuki de la temporada passada: “He hagut de canviar algunes coses, com ara no ser tan agressiu. Amb la Yamaha haig de ser més precís i suau. Però m'he adaptat bé a la moto, i també a l'equip. No tinc vicis adquirits de Suzuki.” També va assenyalar quins aspectes haurà de treballar aquesta pretemporada per ser al màxim de competitiu: “Es pot millorar molt, tant el meu pilotatge com alguna part de la moto. Haig de progressar en la frenada. Si hem de lluitar contra Márquez i Valentino, que frenen molt bé, hem d'estar forts en aquest àmbit. Aquesta pretemporada ens hem de centrar a treballar de cara a les deu últimes voltes de la cursa, que és on penso que hi pot haver la diferència.”

Durant la pretemporada, que comença el dilluns 30 de gener amb els tests del circuit de Sepang, també creu que haurà de treballar altres aspectes: “La base del nostre treball s'haurà de centrar a buscar un gran ritme i el menor desgast dels pneumàtics.”