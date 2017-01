Segueix sent el rei

Sébastien Ogier somiava a assolir una victòria amb el seu nou equip, M-Sport Ford, més d'hora que tard, però fer-ho en l'arrencada del curs –quan feia tot just un mes que havia posat els peus a Cúmbria com a pilot oficial– va ser “increïble”. De fet, amb el triomf en la 85a edició del ral·li de Montecarlo, el francès encara va millorar el resultat del seu debut amb Volkswagen, fa quatre anys, quan només va ser segon en el ral·li més antic del món. De retruc, el tetracampió va allargar el seu regnat en el campionat fins més enllà dels mil dies: des del ral·li de Mèxic del 2014, Ogier n'acumula 1.062 com a líder de la general del mundial. Una fita memorable, atès que M-Sport no vencia un ral·li del WRC d'ençà del 2012.

Tänak, l'heroi