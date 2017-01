Stoner no oblida

No calia una prova tan fefaent, però ahir va tornar a quedar clar, en la posada en escena de la pretemporada de Moto GP a Sepang, que la retirada de Casey Stoner va ser prematura i que ha privat el campionat d'uns duels memorables a quatre bandes amb Márquez, Lorenzo i Rossi. L'australià, quatre anys després de deixar-ho per anar-se'n a pescar, va fer el millor temps ahir a Sepang amb la Ducati GP17. Era el primer dia i les anàlisis fiables es faran demà al vespre, però la taula de temps queda per sempre.

Qui sap si el va ajudar que dues hores abans del final es va posar a ploure i va ser impossible baixar temps amb les motos afinades després d'unes sis primeres hores de provar novetats i ajustar posicions de conducció. Però –amb els matisos que es va córrer a l'octubre i no al gener, que les gomes eren Bridgestone i no Michelin i de l'evolució de les motos– el seu 1:59.681 l'hauria ubicat a primera fila de la graella del GP de Malàisia del 2015. La referència de l'octubre del 2016 no és vàlida, perquè dissabte i diumenge l'asfalt estava mullat.

Tot està molt verd, però ja es van confirmant alguns detalls, com que Ducati manté una velocitat punta altíssima (Bautista va arribar als 328,3 km/h) i que arriba molt bé a les pretemporades, tot i que Jorge Lorenzo ahir va quedar lluny perquè, segons va dir l'equip, s'havia dedicat a treballar la posició de conducció. El seu temps va quedar a la zona intermèdia, just rere Aleix i Pol Espargaró, amb l'Aprilia i la KTM més ràpides.

Viñales vola