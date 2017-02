Màxima aspiració

Honda va fer ahir la presentació oficial de la temporada 2017 a Djakarta. El millor equip del mundial manté la formació de les últimes temporades, amb els catalans Marc Márquez i Dani Pedrosa com a ocupants de les seves dues motos. Tots dos van destapar la màquina amb la qual competiran en aquesta nova campanya, l'Honda RC213V.

Márquez encetarà la seva cinquena temporada en la categoria reina del mundial ja amb tres títols a la butxaca. El seu objectiu serà revalidar la corona de la temporada 2016: “Hem començat el test d'hivern força bé i ara tots hem de seguir treballant i fent passes cap endavant per estar preparats per aspirar de nou al lloc més alt”, va explicar el pilot de Cervera, que va acabar amb el tercer millor temps en els tests al circuit de Sepang i que espera continuar progressant en els de Phillip Island.

Per la seva banda, Pedrosa correrà la seva dotzena temporada a Moto GP. Fidels des dels inicis a l'equip oficial Honda, el pilot de Castellar del Vallès intentarà deixar enrere les lesions que la temporada passada van condicionar els seus resultats. Pedrosa es va perdre tres curses i només va pujar tres cops al podi, amb una victòria a San Marino i el sisè lloc en la classificació final: “Sempre és emocionant començar una temporada nova. Em trobo bé i amb ganes de començar un altre any de competició.”

En la presentació, el director general d'Honda, Tetsuhiro Kuwata, es va mostrar convençut que els dos pilots catalans poden tornar a fer un bon paper en el mundial: “Continuarem treballant al 100% per millorar la nostra moto i permetre a Marc i Dani competir un altre cop per estar al més amunt possible en el pròxim mundial.”