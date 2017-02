Fa caure d'esquena

Si ens hem de guiar per la primera impressió, Mercedes es prepara per al campionat del món de fórmula 1 d'aquest curs tan bé com els últims tres anys, com a mínim. Els vigents campions van presentar ahir al circuit de Silverstone el nou W08 EQ Power+, i tant Lewis Hamilton com Valtteri Bottas van tenir l'oportunitat de provar-lo, l'un abans i l'altre després de la presentació oficial. “Les sensacions han estat increïbles”, afirmava l'anglès, fent dentetes al seu nou company. El finlandès, radiant, no veia l'hora de provar per fi una fletxa de plata, tot just un mes després de ser confirmat com a substitut de Nico Rosberg, que va decidir retirar-se en conquerir el títol de campió. “Ara ja m'ho crec”, va reconèixer Bottas, acaronant la depurada carrosseria del W08.

El nou Mercedes fuig dels trets característics de la resta de cotxes que ja han estat presentats (Sauber, Renault i Force India). L'EQ Power+ (la nova denominació comercial dels híbrids endollables d'altes prestacions de Mercedes) no ofereix un morro acabat en punta, i de moment tampoc llueix la prominent aleta de tauró al capó del motor que s'ha vist en tots els altres cotxes nous. En comptes de l'aleta, Bottas va provar un apèndix amb forma de T per canalitzar l'aire cap a l'aleró posterior, en un clar senyal que Mercedes no para d'innovar.

A banda del nou xassís, més ample, i els alerons i les rodes també més amples –d'acord amb el nou reglament–, el cotxe munta uns grans deflectors laterals i uns pontons força elegants, a més d'un motor refet de dalt a baix.