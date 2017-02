Explosió de color per retrobar el camí de l'èxit

Ferrari i McLaren han presentat els bòlids amb els quals esperen redreçar el rumb en la F-1. L'equip italià ja fa quatre anys que no es fica en la lluita pel títol i quatre anys també fa que McLaren no venç cap cursa. Potser resoldre aquestes urgències d'una revolada és demanar massa, però els uns i els altres confien, si més no, a recuperar la credibilitat. Ferrari, amb l'SF70H –la xifra commemora el 70è aniversari de la marca, fundada el 1947–, i McLaren, amb l'MCL32, que estrena una nova decoració taronja i negra que remet al color de l'equip a cavall dels anys seixanta i setanta.

Novetat sota el capó