La velocitat hi és

Els nous cotxes corren. En el primer dia de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya, Lewis Hamilton va millorar d'un segon rodó el millor temps absolut dels tests de l'any passat. El pilot anglès de Mercedes va fer un 1:21.765, amb pneumàtics tous. El penúltim dia de proves del 2016, Räikkönen (Ferrari) va fer 1:22.765, amb els ultratous. A més a més, Sebastian Vettel va quedar a poc més d'una dècima del W08 amb el nou Ferrari, per bé que muntava el compost mitjà, més lent que el tou. Amb el Williams FW40 i rodes toves, Felipe Massa també va rebaixar el temps de referència de l'any passat. Si es té en compte que els assajos d'ahir eren la primera presa de contacte dels equips amb els bòlids acabats de fer i amb els nous pneumàtics amples de Pirelli, l'objectiu de fer els cotxes uns tres segons més ràpids que l'any passat sembla que s'ha assolit amb escreix. Els aficionats catalans no s'ho van voler perdre, i ahir el Circuit va vendre 1.600 entrades, que no està gens malament per uns tests.

Primeres conclusions