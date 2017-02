Mercedes completa la primera simulació de cursa

El programa d'assajos de Mercedes segueix endavant sense entrebancs, amb un rigor malaltís. Tot just en el segon dia de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya, l'equip de l'estrella ja va completar una simulació de cursa real, 66 voltes seguides, igual com va fer l'any passat, aleshores amb Nico Rosberg i ahir amb Valtteri Bottas, el substitut del campió ja retirat. Encara més, l'equip va aprofitar els dos canvis de pneumàtics (sempre tous) per avaluar possibles incidències que es poden presentar en les curses, com ara intentar muntar una roda de la banda dreta a l'esquerra. Mentrestant, altres equips prou feina tenien a engegar el cotxe...

Val a dir que Bottas no es va lliurar d'un bon ensurt. A la tarda va fer una virolla en el novè revolt –igual que Lance Stroll al matí– i el cotxe va acaronar la barrera de pneumàtics, sense conseqüències. En total, el finlandès va fer 102 voltes. Al matí, l'encarregat de pilotar el W08 havia estat Lewis Hamilton. Aquí el programa va variar respecte a l'any passat. Si el 2016 Mercedes va rodar tota la primera setmana amb el compost mitjà i només va muntar el tou en la segona, ahir el pilot anglès va fer el millor temps personal amb el pneumàtic supertou, i fins i tot va fer una volta d'instal·lació amb l'ultratou. La diferència, és clar, és que enguany les cobertes són totalment noves, més amples i amb l'estructura i els compostos diferents, i cal provar-les totes.

Amb tot, el millor registre del dia el va aconseguir Kimi Räikkönen, vuit dècimes més ràpid que Hamilton dilluns. El pilot finlandès de Ferrari va avantatjar l'anglès de 23 mil·lèsimes, malgrat que muntava el compost tou, més lent que el supertou. Amb 108 voltes més al sarró, Ferrari també està protagonitzant una pretemporada immaculada.

McLaren perd pistonada