Tremola el rècord

Valtteri Bottas i Sebastian Vettel van tombar ahir la barrera de l'1:20 al Circuit de Barcelona-Catalunya, per primer cop en l'era híbrida de la F-1, encetada el 2014. A més, en la tercera jornada de la pretemporada tots dos van batre el rècord en qualificació de l'actual configuració del traçat vallesà –estrenada el 2007–, establert per Rubens Barrichello (Brawn) en la Q2 del 2009 (1:19.954). Amb pneumàtics ultratous en el Mercedes, el finlandès va rodar en 1:19.705 al matí. Encara més significatiu va ser el registre de Vettel a la tarda, tot just un quart de segon més lent que Bottas però amb el Ferrari calçat amb pneumàtics tous, dos escalons més durs que els ultratous. La progressió d'aquesta setmana –en tres dies els registres han caigut dos segons– sembla que confirma la previsió de Pirelli. El director esportiu del proveïdor de les cobertes de la F-1, Mario Isola, creu que al final de la pretemporada el millor temps estarà en la forquilla de l'1:18. Si fos així, tremolaria el rècord absolut oficiós del traçat actual, 1:18.339, establert el 14 d'abril del 2008 per Felipe Massa, llavors pilot de Ferrari, durant un test.

El rendiment de l'equip italià no només va ser excels pel que fa a velocitat, sinó també quant a la fiabilitat. Vettel va ser el pilot més actiu, amb 139 voltes –només Ericsson s'hi va acostar, amb 126–, per bé que al final de la jornada va quedar aturat a la pista, quan l'equip va fer una prova de consum de combustible. Amb tot, en conjunt Mercedes va acumular 170 voltes. A la tarda, Lewis Hamilton va completar la segona simulació de cursa de l'equip alemany, que segueix un pas endavant de la resta del grup.

Stroll hi torna