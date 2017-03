Ferrari manté el to sota la pluja artificial

Plogui o faci sol, Ferrari va refermar ahir la bondat de l'SF70H. Kimi Räikkönen va marcar el millor registre en l'últim dia de la primera setmana de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya –ha estat el més ràpid en els dos dies de tests que li han correspost– i va ser el segon pilot amb més voltes (93), només superat per Grosjean (118). Tanmateix, va quedar a més d'un segon del temps de referència establert dimecres per Valtteri Bottas, atès que la jornada d'ahir es va dedicar a provar les cobertes de pluja de Pirelli, amb la pista inundada de manera artificial, i els millors temps no van arribar fins a l'última mitja hora, amb l'asfalt encara humit.

La jornada va tenir tres absències d'alta volada: Williams, Toro Rosso i Lewis Hamilton. L'equip de Grove no va poder rodar perquè dimecres el xassís de l'FW40 va quedar malmès en l'accident de Lance Stroll. Amb vista a la segona tongada de testos, que arrenca dimarts vinent, n'hauran de preparar un de nou. Per la seva banda, l'equip de Faenza només va fer una volta, per una avaria terminal en el motor Renault de l'STR12. Finalment, el pilot anglès de Mercedes es va desentendre del seu torn matinal. L'excusa oficial va ser un problema elèctric en el W08. Quan la fletxa de plata va sortir per fi del box, a 3/4 d'1 de la tarda, ho va fer ja amb les rodes llises i Bottas al volant. A la tarda, l'equip va tancar la barraca quan encara faltava una hora, en detectar una anomalia en la telemetria.

