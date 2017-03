Räikkönen ensopega al curvone del Circuit

El sisè dels vuit dies de tests al Circuit de Barcelona-Catalunya –segon d'aquesta setmana– va ser irregular. Atès que la pretemporada s'acaba demà, ahir s'esperava un festival de voltes que no es va concretar. El pilot més actiu va ser Max Verstappen, amb tot just 102 girs, tot i que va perdre mitja jornada per canviar el motor TAG Heuer (Renault) del seu Red Bull, per precaució. L'holandès va intentar una simulació de cursa a la tarda, però va quedar a l'estacada quan li faltaven vuit voltes per completar-ne 66. Max va fer el millor temps en la mateixa dècima que Kimi Räikkönen. Al matí, el pilot de Ferrari va estar dues hores aturat mentre els mecànics revisaven el sistema hidràulic; a la tarda, Kimi va fer una virolla al curvone i va estimbar el flamant SF70H. Si Vettel va arribar dimarts a les 168 voltes, ahir el finlandès amb prou feines en va fer 53. A més, l'equip italià segueix sense muntar les rodes més toves, cosa que haurà de fer tant sí com no avui i demà, encara que només sigui per provar-les amb foc real... i per mesurar-se de tu a tu amb Mercedes.

En un intent amb el compost supertou, a mig matí, Valtteri Bottas va rebaixar de quatre dècimes el seu millor temps de la setmana passada, un registre que gairebé va igualar un pletòric Felipe Massa, amb l'ultratou. Ahir al matí, el brasiler va afegir 63 voltes a les 168 que va completar dimarts, abans de cedir el Williams FW40 al debutant Lance Stroll, cinquè. Mercedes va tornar a ser l'equip amb més girs del dia, 149, per bé que sense fer cap simulació de cursa. A la tarda, el més destacable del rodatge de Lewis Hamilton va ser una tirada de vint voltes, ni més ni menys, amb el compost ultratou de Pirelli, que va palesar una durabilitat impròpia de la seva denominació.

Cares llargues