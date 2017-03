Vettel tira la pedra i amaga la mà

Ferrari es va treure la careta en la penúltima jornada de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya, però sense ensenyar el veritable rostre del seu bòlid. L'equip italià va muntar per primer cop les rodes més toves, i al migdia Sebastian Vettel va marcar el millor registre provisional dels tests, 1:19.0. L'alemany va coincidir a la pista amb Lewis Hamilton –tots dos amb el pneumàtic ultratou– i va ser tres dècimes més ràpid que el Mercedes. Val a dir, però, que el tetracampió va aixecar el peu en l'últim revolt, per tal que el potencial de l'SF70H no quedés enregistrat en els papers. En el tercer sector va cedir quatre dècimes respecte de la seva millor volta amb les cobertes toves. Si allà hagués igualat el parcial de Hamilton, el Ferrari hauria baixat fins al registre ideal teòric d'1:18.6, a tocar del rècord oficiós de la configuració actual del traçat vallesà (1:18.339, Felipe Massa, 2008).

Satisfet però prudent, a l'hora de dinar Vettel va reconèixer la malifeta: “Intentem fer el nostre programa. De vegades vas una mica més ràpid i de vegades una mica més lent. No només cal mirar el millor temps, s'ha de mirar tot.” Dit i fet, a la tarda Seb va arrodonir la jornada amb la primera simulació de cursa de Ferrari, amb un ritme excels. Tanmateix, l'equip no vol fer volar coloms. “Tant se val on siguem ara, estem creixent, hem de treballar fort”, va dir, abans de retornar a Mercedes el rol de favorit que Hamilton havia atribuït a Ferrari: “Si et fixes en com de lents acostumen a anar [els Mercedes] als tests i fins a quin punt apugen el llistó a les curses, la situació és clara.”

Més voltes que Mercedes