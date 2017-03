Ferrari va per nota

“I el Ferrari?” “Ara tornarà a passar.” El vailet que ahir al migdia descobria la F-1 passejant ben cofoi pel Circuit de Barcelona-Catalunya –un total de 35.702 aficionats van assistir a les vuit jornades de tests– es va fer un tip de veure el bòlid vermell fonent els cronòmetres. Mentrestant, els seguidors més granats de Fernando Alonso perdien la paciència. “Crema'l, i digues que te l'han robat!”, cridava un des de la tribuna principal, mentre el pilot de McLaren tornava a peu cap al box després que es repetissin els mateixos problemes elèctrics en el motor Honda que Vandoorne havia tingut dijous. La cloenda de la pretemporada a Montmeló no va alterar el guió: Ferrari ja és el campió mundial de l'hivern –un títol oficiós amb vigència i glòria efímeres– i McLaren torna cap a Woking amb una llarguíssima llista de tasques pendents.

En un “bon dia” de test, Kimi Räikkönen va tombar per primer cop la barrera de l'1:19. Amb el pneumàtic supertou, va marcar 1:18.6, el registre que Vettel havia acaronat la vigília. El finlandès encara hauria pogut anar més ràpid amb l'ultratou, si no hagués trobat el Haas ranquejant de Romain Grosjean en la pujada de la Moreneta. A la tarda, Kimi va haver d'interrompre una simulació de cursa per una pana elèctrica; una anècdota puntual que no va enterbolir les bones sensacions dins del box vermell.

La conclusió és que els Mercedes tal vegada no estaran sols com dos mussols al capdavant. Ferrari és a prop seu, i Red Bull s'hi afegirà. “M'espero una lluita de debò”, va admetre Lewis Hamilton. En canvi, McLaren no ha pogut fer més d'onze voltes seguides en dues setmanes; per tant, hi ha un reguitzell de problemes nous que encara han de descobrir.