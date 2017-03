Viñales ho vol tot

En el cas del mundial de Moto GP 2017, sembla que els pronòstics hi són per complir-los. Maverick Viñales (Yamaha), el pilot que ha liderat totes les jornades d'entrenament de la pretemporada, també va ser el més ràpid ahir en la primera sessió lliure a Losail. Rere seu, el campió, l'home que s'aferra al ritme de cursa per pensar que podrà competir per les victòries en l'inici de temporada. Però ahir Marc Márquez va quedar a mig segon, a la banda alta de la diferència que hi ha hagut en la pretemporada.

Dani Pedrosa va situar la segona Honda a nou dècimes –també ha fet un març sòlid–, i la resta (inclosos Lorenzo i Rossi), a més d'un segon.

Els últims vuit minuts de sessió van ser espectaculars. Tothom amb dues rodes noves i compost tou. Fins a aquell moment Viñales ja manava (1:55.668) amb Márquez, Dovizioso (Ducati), Pedrosa i el sorprenent debutant Folger (Yamaha Tech 3) a dues dècimes.

Primer va quedar clar que l'últim sector és de Jorge Lorenzo, més ràpid fins i tot que Viñales. Però el pilot de Roses arrasa en els tres primers, sempre dues dècimes més ràpid que el segon millor, Márquez (primer i tercer) i Pedrosa (segon). Però el mallorquí naufraga en el primer sector (tres dècimes) i sobretot en el tercer (set dècimes), i la falta d'homogeneïtat el penalitza.

Però per naufragi el de Valentino Rossi, a més d'1.4 de Viñales i amb problemes per fer entrar la moto als revolts que el jove pilot de Roses no manifesta, tot i la falta d'hàbit amb el seu nou equip.

Viñales va fer dos intents de millora. En el primer va marcar 1:54.739, gairebé nou dècimes més ràpid que amb la goma de cursa i amb Márquez i Pedrosa a mig segon. Semblava un registre intocable, però en el segon sector de la volta següent va quedar clar que no ho era. 1:54.316 va ser el resultat, més ràpid que el rècord de cursa (1:54.543) i a ben poc del rècord de la pole (1:53.927), que, si no plou, fa l'efecte que caurà avui. En Moto 2, el català més consistent és Àlex Márquez, i Àxel Pons també treu el cap.