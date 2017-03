Ningú intimida Viñales

El temps de Maverick Viñales (Yamaha) en la primera sessió d'entrenaments del GP de Qatar va ser tan bo (1:54.316) que ni ell mateix va ser capaç de superar-lo en les dues sessions que van tenir lloc ahir. I ni falta que li va fer, perquè l'empordanès, que va tenir la seva primera caiguda amb Yahama, va tornar a ser el més ràpid de la segona jornada amb un registre d'1:54.834 al qual només es va poder acostar Andrea Iannone (Suzuki), amb 1:54.848. Això sí, a més de mig segon del temps de referència absolut. Només aquests dos pilots van superar ahir la barrera d'1:55. Johann Zarco hi va quedar ben a prop amb un temps d'1:55.008 que el va fer escalar fins al quart lloc de la classificació combinada. Perquè el tercer lloc va ser per a Marc Márquez (Honda), malgrat que el lleidatà tampoc no va poder rebaixar la seva marca de dijous (1:54.912). Potser hi va influir el fet que el vent fes acte de presència i que una calamarsada abans dels entrenaments deixés la pista bruta. El seu company d'equip, Dani Pedrosa, es va situar setè amb el temps de la tercera sessió (1:55.113).

Quant al ritme de cursa, Viñales també va guanyar de carrer, amb nou de les disset voltes de la tercera sessió per sota d'1:56. Márquez, el pilot que més s'ha acostat al ritme de l'empordanès durant la pretemporada, només va poder baixar d'1:56 quatre cops. I encara gràcies. Perquè Valentino Rossi (Yamaha) només ho va aconseguir en l'última volta, amb un temps d'1:55.790. El seu registre del matí (1:55.414) li va servir per entrar directament a la Q2 d'un pèl. Qui no ho va aconseguir va ser Jorge Lorenzo (Ducati), dotzè amb el temps (1:55.461) de la tercera sessió. Avui haurà de fer la Q1, juntament amb la resta de catalans: Aleix Espargaró (Aprilia) va ser quinzè; Àlex Rins (Suzuki), divuitè; Tito Rabat (Honda), dinovè, i Pol Espargaró (KTM), 22è.

En Moto 2, Àlex Márquez va ser segon en la tercera sessió, només superat per Franco Morbidelli. El més ràpid a Moto 3 va ser Jorge Martín.