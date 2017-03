L'amenaça vermella treu el nas

Tot segueix igual al capdavant del mundial de F-1. Tot? No ben bé. Lewis Hamilton va confirmar en l'entrenament cronometrat del GP d'Austràlia –la primera sessió del curs en la qual els nous cotxes, més amples, agressius i ràpids, s'enfrontaven amb foc real– que tant ell com Mercedes mantenen el to dels anys anteriors. Així mateix, però, Ferrari va refermar la seva posició d'alternativa al domini de les fletxes de plata, guanyada a pols durant la pretemporada, al Circuit de Barcelona-Catalunya.

El pilot anglès de l'estrella de tres puntes va aconseguir la posició preferent a Melbourne, per quart any seguit –suma sis poles als antípodes i 62 en la seva carrera, a tocar d'Ayrton Senna (65) i Michael Schumacher (68)–, mentre que el tetracampió alemany va enlairar el Ferrari fins a la primera línia de la graella per primer cop en gairebé dos anys. Abans, Vettel havia fet el millor temps en l'últim entrenament lliure, i en la decisiva Q3 va superar el segon Mercedes, de Valtteri Bottas, en els dos intents amb les rodes ultratoves. De retruc, va reduir a la meitat l'avantatge de més de mig segon que Lewis havia palesat en la vigília.

Accident de Ricciardo