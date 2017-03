L'aigua fa cancel·lar la qualificació a Losail

La tercera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Qatar, durant la qual havien de tenir lloc les sessions de qualificació per a la cursa d'avui, es va cancel·lar a causa de les males condicions de la pista. La pluja que va caure durant la nit va deixar molta aigua acumulada en diversos punts del circuit. Això va obligar, primer, a modificar els horaris previstos, però finalment la direcció de cursa va decidir cancel·lar totes les sessions, perquè no es podia garantir la seguretat.

I és que l'aigua va inundar zones asfaltades, però també algunes escapatòries del circuit i alguns vials per on circulen les ambulàncies en cas d'accident. Les assistències del circuit van treballar contra rellotge per deixar la pista en condicions, però no van poder drenar l'aigua acumulada.

Tot i que s'havia especulat sobre un possible trasllat de les qualificacions abans de les curses, l'organització del mundial va decidir que les graelles de sortida quedarien formades a partir de les combinatòries de les tres sessions lliures. Això significa que Maverick Viñales ocuparà la posició preferent en la seva primera cursa amb Yamaha. L'empordanès, que l'any passat va sortir tercer, va aconseguir el millor temps en la sessió lliure de dijous (1:54.316) i va ser manifestament superior en les dues jornades, com ja ho havia estat durant tota la pretemporada. En la primera fila de la graella l'acompanyaran Andrea Iannone (1:54.848) i Marc Márquez (1:54.912). El campió del món, amb l'agreujant que Losail no és el millor circuit per a les Honda, haurà de rendir a fons avui per superar Viñales, que ha demostrat tenir, a més, un ritme de cursa molt bo.

Pitjor ho tenen encara Valentino Rossi i Jorge Lorenzo, que ahir tenien molts deures a fer per millorar les prestacions de les seves motos –especialment el mallorquí en la que serà la seva estrena amb Ducati– i aconseguir una bona qualificació. Finalment sortiran desè i dotzè, respectivament, posicions que no els permeten tenir gaires esperances. El segon català de la graella serà Dani Pedrosa, que sortirà des de la tercera fila amb el setè lloc.

El delegat de Dorna, Loris Capirossi, va dir que les curses serien traslladades a demà dilluns si avui es repeteixen les mateixes condicions. Amb tot, també va informar que les previsions només donen possibilitats d'aiguats fins a les onze del matí, cosa que no impediria la disputa de les curses. Els responsables del circuit de Losail van anunciar millores per a l'any que ve amb l'objectiu que no es repeteixi una situació com aquesta. S'asfaltarà el traçat sencer i també es millorarà el drenatge.

A Moto 2, Àlex Márquez sortirà des del segon lloc de la graella, només darrere del seu company d'equip, l'italià Franco Morbidelli. La diferència entre els dos pilots va ser de només 23 mil·lèsimes de segon. En la categoria petita, Jorge Martín sortirà per primer cop en la seva carrera des de la posició preferent. Albert Arenas ho farà des del 23è lloc.