Viñales, imperial

S'havia guanyat la condició de favorit no pas per casualitat sinó després d'una pretemporada brillant –va ser el més ràpid en set de les onze sessions disputades– i d'uns primers entrenaments gairebé immaculats. I a l'hora de la veritat, no va decebre. Maverick Viñales va aconseguir la victòria en la seva cursa de debut amb l'equip Yamaha. Després de la superioritat manifesta al llarg de tot el cap de setmana, segurament la cursa no va anar com es podia esperar i el de Roses va haver de treballar més del que esperava. El caos abans de l'inici, amb la sortida ajornada dos cops a causa de l'aigua, potser va ser el motiu pel qual Viñales no va dominar el grup des de l'inici, com semblava que havia de ser. La humitat entres les voltes 13 i 15 va fer que tots els pilots muntessin pneumàtics intermedis al davant. Alguns van preferir la mateixa goma al darrera; d'altres van optar per la tova.

Viñales no va fer una sortida bona. Va recular al cinquè lloc i el van superar Marc Márquez, Johann Zarco, Andrea Iannone i Andrea Dovizioso. En el primer gir, Zarco es posava primer de manera sorprenent. Valentino Rossi avançava del desè al setè lloc i Jorge Lorenzo queia del dotzè al dissetè a causa d'una sortida de pista.

Zarco havia obert un forat d'un segon després de quatre voltes, i feia la sensació que podia aconseguir la victòria en la seva cursa de debut en la categoria reina del mundial. Però el doble campió del món de Moto 2 va perdre l'adherència a la roda del davant en la setena volta –amb dos segons de marge– i va cedir el lideratge a Dovizioso.

Al pilot italià el seguien Márquez i Iannone, però només una volta més tard, Viñales aconseguia connectar amb el grup. L'empordanès venia amb premi, perquè darrere seu tenia Rossi, que a l'inici de la cursa s'havia lliurat d'una caiguda en una topada amb Cal Crutchlow. Iannone i Márquez s'embrancaven en un duel que afavoria Dovizioso, perquè l'italià va poder agafar distància com a líder. Iannone té fama de mosca empipadora, perquè sempre maniobra al límit. Ahir no va ser una excepció, però, en una de les seves accions, durant l'onzena volta, va tocar la roda de Márquez i va caure. El campió del món en va sortir indemne, però va començar a perdre gas. Viñales l'avançava en el gir següent i poc després també el superava Rossi. Márquez quedava definitivament fora de combat.

Viñales ja només tenia Dovizioso davant seu, i el va superar en la catorzena volta. L'italià li va tornar al final de la recta de meta. Encara hi va haver un parell d'avançaments més, però en el penúltim gir l'empordanès va aconseguir el definitiu. Ja no va deixar cap forat fins a la meta, que va creuar amb la seva volta ràpida per posar-se líder del mundial amb la seva segona victòria en la categoria reina.