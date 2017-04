Mai no plou a gust de tothom

“Com ho has vist, això?” “Molt lliscós, ha estat increïble!” La breu conversa entre el líder provisional del Barcelona RX, Topi Heikkinen (Audi), i el tercer de la general després de les dues primeres mànegues de qualificació, Johan Kristoffersson (VW), resumia a la perfecció el que havia estat la primera jornada del curs del mundial de ral·licròs. Increïble. Per l'espectacle, l'emoció i, també, per la pluja, que a estones va refermar, provocant grans daltabaixos en la classificació, segons qui es trobava la pista més seca i qui sortia a córrer amb l'asfalt ben moll. Sense anar més lluny, Heikkinen va patir de valent en la Q1, en la qual Kristoffersson va ser el més ràpid i el pilot d'Audi va quedar relegat al 14è lloc.

La situació es va capgirar en la Q2, quan el finlandès va guanyar l'última cursa abans que s'obrís el cel. Els deu pilots més ràpids de la Q1 van haver de córrer sota una pluja cada cop més forta. La classificació en les mànegues de qualificació s'estableix pel temps de cada pilot, no per la posició ocupada en la seva cursa, de manera que els favorits es van enfonsar, amb registres mig minut més lents que l'escratx de Heikkinen (3:27.651 per fer les quatres voltes al traçat mixt d'un quilòmetre i escaig de la zona de l'estadi).

Del DTM al ral·licròs