Aquest és l'esperit

“Hem fet una aturada per arrencar amb més força.” El director del Circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè, va celebrar amb aquestes paraules el retorn a la instal·lació vallesana de l'Esperit de Montjuïc, que aquest cap de setmana celebrarà la sisena edició, dos anys després de l'última. L'any passat, el revival de l'esport del motor va faltar a la cita per un conflicte de dates, però ara l'entesa entre el Circuit i l'organitzador, l'Escudería Targa Iberia, és total. De moment estan garantides les dues pròximes edicions, però, més enllà, l'Esperit de Montjuïc “ha tornat per quedar-se”, va assegurar ahir el seu promotor, Jesús Pozo, en la presentació d'aquesta nova edició.

Comença la F-1 històrica