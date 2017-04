Entre el vermell i el platejat

El mundial de F-1 arriba a la segona cita del curs, a la Xina, amb les classificacions generals de pilots i de constructors tenyides de vermell, en comptes del platejat omnipotent que hi havia des de feia tres anys. Una flor no fa estiu, però la victòria de Sebastian Vettel i Ferrari en l'arrencada del curs, fa quinze dies, a Austràlia, posa de manifest que alguna cosa ha canviat al capdavant del grup arran de l'entrada en vigor de la nova normativa tècnica. “Insisteixo, a Melbourne no teníem un cotxe tan ràpid com el Ferrari”, ha hagut de repetir una vegada i una altra Toto Wolff, el cap de Mercedes, d'ençà de la derrota de Lewis Hamilton als antípodes. Ves a saber si no és una manera de desviar l'atenció de l'error estratègic que va descavalcar el tricampió anglès del primer lloc.

Temps imprevisible