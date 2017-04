Circuit de contrast

El segon episodi d'aquest mundial que ha començat amb Maverick Viñales passant primer per tots els punts de pas és aquest cap de setmana a Termas de Río Hondo, a l'Argentina, una pista ràpida i habitualment amb poca adherència i que sobretot el divendres, per l'escassa activitat que s'hi dona, sol presentar un asfalt més aviat brut. Un circuit d'aquells que agraden als pilots però que exigeix tot el tacte i l'atenció –també per les canviants condicions meteorològiques– i on l'Honda, a diferència de Losail, s'hi troba molt a gust.

Viñales va concretar amb victòria el domini que va mostrar en la pretemporada en un circuit que sempre ha fet urticària a la moto de Marc Márquez. Malgrat el quart lloc i la mala elecció del pneumàtic davanter, tant ell com Dani Pedrosa van marxar de la prova inaugural amb bones sensacions, i s'espera que l'abast real de la distància (si n'hi ha) que separa avui la Yamaha i l'Honda quedi equilibrat a Río Hondo. De totes maneres, l'estat d'ànim de l'empordanès és de moure cel i terra, si convé.

Tradicionalment tampoc ho han fet malament les Ducati a l'Argentina, fent present la seva potència en la recta de més de mil metres, amb l'últim record del duel Iannone-Dovizioso de fa un any, amb tots dos llepant l'asfalt en l'última volta per la desmesura de l'actual pilot de Suzuki quan eren segon i tercer. Encara immersos en les intrigues pròpies de l'arrencada del mundial, serà igualment interessant veure el comportament de l'Aprilia d'Aleix Espargaró en un circuit desconegut pel binomi, l'evolució de les KTM i el rendiment d'Àlex Rins, que no té el turmell dret en plenes condicions després que dijous passat es fracturés parcialment l'astràgal fent motocròs.

Rossi, a 350