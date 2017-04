Les dunes del Perú seran la novetat

El Dakar 2018 insistirà en la recuperació dels valors ancestrals de la cursa, que ja s'ha apuntat manifestament en l'edició del 2017 amb la limitació de les funcions dels aparells GPS (per tant, la potenciació de la navegació) i la reducció de quilòmetres d'especial sobre pistes. Sense necessitat de restringir encara més les ajudes, s'espera que l'arma per aprofundir més en el retorn als principis fundacionals del Dakar sigui la recuperació del Perú i el seu desert com a integrants del recorregut.

El director tècnic del Dakar, Marc Coma, va explicar les línies bàsiques de l'edició del 2018 en un acte multitudinari al qual van assistir gairebé tots els catalans que van disputar l'última edició i algun pilot que no ho va fer però que s'hi podria afegir en breu.

Sorra, sorra i sorra