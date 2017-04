Mack, l'impertorbable

És com si no hagués canviat res. Maverick Viñales va marcar el millor temps en les dues sessions lliures del GP de l'Argentina, la primera a davant de Danilo Petrucci (Ducati) i la segona, amb tres dècimes d'avantatge sobre Marc Márquez (Honda), que al matí havia vist alterat el pla de treball per una caiguda i a la tarda va guanyar terreny, tot i els problemes en el segon sector, on només va ser 18è. Aquests dos primers llocs són els únics resultats normals d'ahir, una jornada que Viñales va tancar a menys de mig segon del rècord de volta ràpida (Rossi, 1:39.019) i havent provat tot tipus de goma, tant al davant com al darrere, cosa que no va poder fer Márquez.

No són normals, en canvi, les posicions de les Ducati d'Aspar (versions 2016) d'Abraham i Bautista, tercer i quart al davant de la 2017 de Petrucci. Però és que les oficials (Lorenzo i Dovizioso) s'ha d'anar fora dels 10 primers llocs, una posició de risc davant la possibilitat de pluja, avui, durant el tercer lliure, que el deixaria inoperant per fer el tall per a la Q2.

Rumb perdut