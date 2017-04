Cada vegada els costa més

La F-1 va espantar el risc de cancel·lació del GP de la Xina en cas que la meteorologia impedeixi volar l'helicòpter mèdic. La solució és garantir que un possible trasllat per carretera no s'allargui més enllà dels vint minuts, per la qual cosa l'organització ha lligat una escorta policial per obrir camí a l'ambulància entre el caòtic trànsit local. A més, un hospital més proper al circuit rebrà el material neurològic exigit per la FIA per tal de poder servir d'alternativa. Divendres, la boira que impedia volar va obligar a cancel·lar els entrenaments lliures.