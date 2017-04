Marc Márquez mana en condicions crítiques

Marc Márquez és des d'ahir el pilot amb més posicions preferents de la història comptabilitzant totes les categories. Amb la quarta consecutiva a l'Argentina –cadascuna de les que s'hi han disputat–, el vigent campió del món n'acredita 66; Jorge Lorenzo, 65, i Valentino Rossi, 64. Xifres que enllustren els llibres del cerverí, però totes les previsions deien ahir que la cursa d'avui seria en sec i en aquest terreny, aclarit i sense compromisos en l'asfalt, Maverick Viñales és qui té la velocitat i el ritme. I això és el que ocupa els pensaments de Márquez.

“En aigua no es nota la falta d'acceleració”, deia després de signar l'1:47.512, poc més de 0,7 segons més ràpid que Karel Abraham i Cal Crutchlow –el txec va fer el temps seguint la roda de Márquez. En una pista molla per bé que amb carril sec en determinats punts, el de Cervera no va tenir rival: a Petrucci i a Pedrosa els va guanyar quasi un segon i mig i a Mack, més d'1,7. Però el que és indicatiu en el pronòstic de carrera són els primers minuts de l'FP3, i en aquest entrenament, el de Yamaha va ser l'únic a rodar amb comoditat per sota de l'1:40. Per això Márquez, en espera del warm up d'avui, va donar inicialment per bo lluitar pel podi.

Les Ducati