Es guanya per velocitat i per sort

“Qui guanya la cursa és qui mereix guanyar-la. Sempre és així.” Sebastian Vettel no donava per fet que el vencedor del GP de la Xina hauria estat ell, si un cop de sort no hagués donat ales al líder inicial, Lewis Hamilton, però les seves paraules traspuaven la lleugera frustració de no haver pogut treure suc de la tàctica de muntar les rodes de sec ja en la segona volta, mentre que el Mercedes seguia endavant amb les mixtes sobre un asfalt que s'assecava ràpidament. Vettel havia aprofitat la neutralització de la cursa amb el cotxe de seguretat virtual, en la primera volta –Sergio Pérez va envestir Lance Stroll i el Williams del debutant quebequès va quedar empantanegat en la graveta–, per desempallegar-se de les cobertes intermèdies i muntar les llises. Era sisè, rere els cinc pilots –Hamilton, Bottas, Ricciardo, Räikkönen i un Verstappen estel·lar, que havia arrencat setzè– que seguien endavant amb les rodes per a pista molla sobre un asfalt cada cop més sec. Cedia disset segons a Hamilton, quan en una aturada a boxs se'n perdien uns vint-i-tres. Dit d'una altra manera, era el líder virtual de la cursa.

Llavors, ai las!, el debutant Antonio Giovinazzi va estimbar el Sauber al bell mig de la recta de meta, per segon cop aquest cap de setmana, en perdre el control amb les rodes llises sobre la clapa d'asfalt encara moll sota el pont que travessa el circuit (un hidroplanatge de llibre). El cotxe de seguretat va haver de neutralitzar la cursa per enretirar l'auto, la qual cosa va permetre als cinc primers compensar l'error inicial i fer l'aturada llavors. Per acabar-ho d'adobar, el cotxe de seguretat havia de circular pel carrer de boxs, perquè el Sauber destrossat obstaculitzava el pas a la recta, de manera que encara van perdre menys temps del que tocava per fer el canvi. Així, la maniobra els va sortir gratis, i Vettel seguia sisè. Encara bo que Bottas va fer una virolla rere el cotxe de seguretat, un error com una casa –“estúpid”, el va definir ell– que va relegar el segon Mercedes al dotzè lloc i va enlairar Vettel al cinquè, quan tot just s'havien disputat set de les 56 voltes.

Duel a distància