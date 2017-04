Va a la seva

Maverick Viñales i la Yamaha són com el guant de seda i la mà: la comoditat els uneix, el pilot empordanès campa pels circuits com vol i la seguretat que transmet no té rival. No s'altera pel que passa al seu voltant, és fred en el nerviosisme de les primeres voltes i pacient per esperar el seu moment. Així va vèncer a Losail i així va passejar-se ahir a Río Hondo. Dues de dues, cinquanta punts en el campionat i el campió del món, Marc Márquez, a trenta set. Oli en un llum.

Márquez va equivocar-se, ahir. Excessivament confiat, excessivament a fons des del primer revolt, va caure quan ja distanciava en més de dos segons Mack, tot just iniciant la quarta volta. Enfilant el segon revolt, en el canvi de direcció. Allà on va caure Dani Pedrosa deu voltes després, quan s'havia desenredat de Petrucci i Zarco i començava a trobar el seu pas per volta. No va fallar Valentino Rossi, de menys a més, falcant la segona posició en lluita amb Cal Crutchlow. Tot plegat, en una cursa que només van acabar setze pilots.

Autoritat màxima