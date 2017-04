Maverick Viñales no podia sentir-se més satisfet després de la seva segona victòria en dues curses, i així ho va expressar: “M'he sentit molt còmode tota la cursa, he calcat el ritme del warm up. Feia temps que no em sentia tan bé sobre la moto i que no disfrutava de la manera que ho he fet avui.” L'empordanès va explicar que, malgrat una mala sortida, no es va posar nerviós i només va pensar a fer la seva: “Marc Márquez ha començat pressionant molt. Jo he intentat marcar el meu ritme i, quan he vist que ell queia, simplement he pensat a endur-me tots els punts que pogués.” També va tenir elogis per a la seva Yamaha: “Funciona de manera increïble.En totes les pistes em trobo còmode perquè és una moto molt completa, i com que soc un pilot que s'adapta bé tinc un punt d'avantatge.” Sobre Rossi, va dir que s'alegrava del seu resultat: “Ha fet una gran cursa i es mereix el podi. I estic content de veure les dues Yamaha a dalt de tot.” Finalment, Viñales va explicar que encara té alguns punts per millorar. “Haig de millorar les prestacions en aigua i l'electrònica, però sobretot haig de millorar en les sortides i la primera volta. En cap cursa he pogut guanyar una posició en la sortida. També físicament tinc coses a treballar.”