“Hem tornat a veure pilots que es perden”

El pilot professional de moto és història. No sé si demà hi haurà un cotxe per a mi, però cada dia estic més lluny de tornar Valentino Rossi ha dit que li agradaria córrer, i Toni Bou té un perfil dakarià claríssim. Per això el Dakar és especial

Acaba de presentar les grans línies del Dakar 2018, en què espera que es noti encara més la voluntat de recuperar els valors de la cursa constatada aquest 2017. Marc Coma (Avià, 1976) confia molt en el retorn al Perú.

Encara se'm fa estrany veure'l sense el casc. I a vostè?

Crec que vaig baixar de la moto quan tocava. En les últimes edicions guanyar va ser molt complicat. Era un bon moment.

El Marc Coma pilot és història definitivament?

El pilot professional de moto, sí. No sé què passarà demà, no sé si hi haurà un cotxe per a mi o no, però cada dia que passa estic més lluny de tornar, aquesta és la realitat. Estic actiu i competeixo en bici, faig trial amb els amics, algun enduro... Vaig estar a les GSeries [curses en cotxe sobre gel], però per hobby.

El Dakar 2016 no era gaire fill seu. El del 2017 sí. Cargolarà més el 2018?

Hem fet una petita revolució pel que fa a la navegació i hem tornat a veure pilots que es perdien. És la meva manera d'entendre la cursa, i és la mateixa dels participants i els aficionats. El 2018 la cargolada serà natural, vindrà sola. Serà el Perú, les dunes, el quilometratge...

Posar més elements de selecció, en detriment de la velocitat pura, afavoreix KTM i la seva llegendària fiabilitat?

El Dakar no havia estat una cursa de velocitat pura, però en els últims anys s'anava convertint en un esprint. Per això la sacsejada d'aquest any. A KTM li va costar molt guanyar i ara n'encadenen 14. Això demostra que entenen perfectament la cursa. Tothom ha de construir el seu projecte al voltant del que és la cursa.

Al final de l'última edició se'l veia expectant sobre l'acollida dels canvis per part dels pilots. Què li han dit?

Els canvis poden ser difícils de digerir, però el feedback de competidors i aficionats és molt positiu i marca el camí a seguir.

Que les estrelles dels ral·lis hagin de passar un purgatori abans de guanyar els especialistes del raid potser mediàticament no convé, però no és també una manera de protegir l'essència del Dakar?

És una cursa especial, diferent de totes, la més dura del món, la que s'allarga dues setmanes, la de més quilometratge... I aprendre a gestionar això no es fa d'un dia per l'altre. Entrenar aquestes condicions és molt difícil i el més normal és que calgui un període d'aprenentatge. Potser veníem d'uns anys que el Dakar havia perdut aquest vessant d'aventura, de navegació, de gestió difícil, però jo he fet el possible per tornar a recuperar aquesta essència.

Li agrada com la FIA busca l'equilibri tècnic entre els diversos tipus de cotxe?

Crec que ha fet una bona feina. Hem tingut tres Peugeot al podi, però Mini, Toyota i Peugeot, les tres marques involucrades, utilitzen tipus de motor diferents i aquestes alternatives estan ben equilibrades.

Li veu futur a la nova categoria UTV [buguis biplaces amb motor de moto]?

Aquest vehicle side by side és la categoria amb més potencial de totes. En cotxes, hem patit de mitja taula cap enrere, per raons diverses: perquè és caríssim, perquè els T2 [derivats de sèrie] estan deixant d'existir i els pilots van als T1 [prototips] de més baix nivell... i l'UTV omple aquest perfil, a mig camí entre motos o quads i els cotxes, o el del pilot que no pot reunir pressupost per córrer amb un cotxe. És un tipus de vehicle que està creixent en totes direccions, en vendes, en fiabilitat i en potencial, perquè parlem de 160 o 170 cavalls. Això no és un carretó, és un vehicle seriós.

El Dakar ha de ser una prova única o n'hi hauria d'haver més al llarg de l'any i a altres zones?

El Dakar és únic, és la cursa, la referència. Durant l'any hi ha altres curses amb el segell Dakar Series o Dakar Challenge, però han de ser diferents.

El gran èxit del Dakar a l'Amèrica Llatina és que fins i tot governs bolivarians hi volen ser?

El Dakar és més que un fenomen esportiu, és un fenomen social i cada país l'explota a la seva manera. Bolívia és un cas extrem. Pràcticament no tenen cap esdeveniment al llarg de l'any i passem per uns llocs molt poc poblats en els quals el Dakar és la festa de l'any. Han sabut construir tot un moviment social al voltant de la cursa.

El dol per haver marxat de l'Àfrica està superat?

De dol n'hi pot haver, i els orígens no els hem d'oblidar, però la realitat és que per desgràcia la situació geopolítica de l'Àfrica està lluny de millorar. A l'Amèrica Llatina cada país té la seva complexitat. És molt bona notícia tornar al Perú després de cinc anys. Sempre hem estat a l'Argentina, Bolívia va arrelant i la intenció és que el recorregut continuï evolucionant i incorporant països nous.

Si va quedar alguna recança del 2017 va ser per les etapes suspeses. Es pot prevenir millor?

Sempre tenim un pla A, B i C. Mirem d'evitar zones inundables, però si plou tres dies seguits en una zona més gran que Catalunya costa esquivar-ho.

Des de dins, què en pensa d'aquell recel sobre el suposat favoritisme de l'organitzador francès amb els equips i pilots francesos?

Aquest any hem incorporat un català, Jordi Barrabés, com a director de cursa de cotxes, i Marc Ducrocq ha fet una bona feina com a director en motos. Però quan comença la prova, aplicar el reglament no és cosa meva, sinó dels comissaris.

Li agradaria tenir un pilot com Toni Bou en el Dakar?

Aquesta és una cursa que pot reunir una sèrie de pilots quan acaben la seva vida esportiva en la seva especialitat natural. De fet, Valentino Rossi ha dit més d'una vegada que li agradaria córrer el Dakar. Laia Sanz també va venir quan ja ho havia guanyat tot en el trial. També hi va ser Luc Alphand [provenia de l'esquí] i Toni Bou té un perfil dakarià claríssim. Aquesta és una raó més que fa del Dakar una cursa especial.