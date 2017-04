Les beceroles d'un nou duel

Les curses d'Austràlia i la Xina han posat la primera pedra d'un duel entre Sebastian Vettel (Ferrari) i Lewis Hamilton (Mercedes) que molts esperen que es perllongui fins al final de temporada. Els dos pilots, els més llorejats de la graella actual –quatre títols, l'alemany, i tres, el britànic–, s'han repartit les victòries en les dues primeres curses i arriben a Bahrain empatats a 43 punts. Casualment, mai abans Vettel i Hamilton s'han vist embrancats en la lluita pel mateix títol, de manera que, si es confirma la tendència, s'inauguraria una rivalitat nova en la fórmula 1 que afegiria atractiu al mundial.

Encara és aviat per determinar qui dos dels dominarà la temporada, però cal destacar que Ferrari, malgrat errar l'estratègia a la Xina, ha aconseguit el seu millor inici de temporada des del 2004. Aquell any, Michael Schumacher va aconseguir la victòria en les dues primeres curses. Bahrain pot servir per començar a avaluar les possibilitats de l'un i de l'altre, per bé que cal tenir en compte una dada. Segons l'estadística, qui guanya aquesta cursa té moltes possibilitats de convertir-se en el campió. Concretament, un 83,3%. Ha passat en nou dels dotze grans premis que s'han disputat a Bahrain des de la seva estrena en el mundial, el 2004. El nombre de victòries de Vettel i Hamilton en aquest escenari no dona pistes sobre el que pot passar aquest cap de setmana. Tots dos hi han guanyat dues vegades: l'alemany, el 2012 i 2013, i el britànic, el 2014 i 2015. Les escuderies dels pilots també empaten a victòries amb tres cada una, per bé que Mercedes ha guanyat a Bahrain els tres últims anys i les victòries de Ferrari es remunten al 2007, 2008 i 2010.

A Bahrain reapareixerà Pascal Wehrlein després d'haver-se perdut les dues primeres curses de la temporada per lesió. El substitut del pilot alemany a Sauber va ser l'italià Antonio Giovinazzi, que va ser dotzè a Austràlia i es va retirar a la Xina.