Red Bull també s'hi afegeix

El mundial d'F-1 és cosa de dos, Mercedes i Ferrari, però un tercer –Red Bull– comença a treure el nas. És el que es va veure en la primera jornada d'entrenaments lliures del GP de Bahrain, la tercera cita del curs. Sebastian Vettel va ser el més ràpid en les dues sessions –el pilot de Ferrari ha dominat quatre de les set sessions lliures disputades fins ara–, però la igualtat en la taula de temps va ser màxima en la segona, quan Vettel va avantatjar Bottas (Mercedes) per tot just quatre centèsimes i Ricciardo (Red Bull), per poc més de sis. Aquesta va ser la sessió més representativa del dia, atès que va començar a les sis de la tarda, hora local, la mateixa hora de la sortida de la cursa, que es disputarà sota llum artificial. Amb tot, per dibuixar un mapa més precís va faltar veure la velocitat pura de Hamilton, que dues vegades va avortar l'intent de volta ràpida amb el pneumàtic supertou (la segona, perquè el va entorpir Hülkenberg).

Val a dir, però, que la fiabilitat dels Ferrari no va ser tan brillant com les seves prestacions. El sobreescalfament del turbo va obligar els mecànics de Maranello a canviar el motor de Räikkönen en la primera sessió, mentre que Vettel va quedar a l'estacada en la segona –el cotxe es va aturar–, per bé que això no li va impedir completar la sessió i fer les tirades llargues de simulació de cursa, amb un ritme igual de ràpid però més regular que els Mercedes.

