Bottas ja fa por

Lewis Hamilton somreia en acabar l'entrenament cronometrat del GP de Bahrain. El seu company Valtteri Bottas li acabava de pispar la posició preferent, però tal vegada el pilot anglès es consolava pensant que ara té un aliat de luxe en la lluita de Mercedes contra Ferrari, i això pot tenir més aspectes positius que negatius. No debades, la prestació del pilot finlandès va fer que les dues fletxes de plata ocupin la primera línia de la graella per primer cop aquest any. De retruc, també per primera vegada, n'ha caigut el millor Ferrari, de Sebastian Vettel. Tot plegat hauria de fer possible que l'equip de Brackley controli la cursa des del capdavant, si es té en compte que el segon Ferrari, de Kimi Räikkönen, sortirà des de la tercera línia, superat pel millor Red Bull, de Daniel Ricciardo, per tot just dues centèsimes.

El Ferrari, lluny