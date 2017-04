Vettel torna a guanyar en el GP de Bahrain

Sebastian Vettel (Ferrari) ha guanyat el GP de Bahrain, al davant dels Mercedes de Lewis Hamilton i Valtteri Bottas, i torna a encapçalar en solitari la general del mundial de F-1, amb 68 punts, set més que el pilot anglès. De retruc, l'equip italià recupera el primer lloc en la taula de constructors després de la tercera cita del curs, amb 102 punts, mentre que Mercedes en suma 99.

El tetracampió alemany va treure suc de la gran estratègia de Ferrari. Vettel va superar Hamilton en la sortida i va ser el primer a aturar-se –tots el pilots van resoldre la cursa amb dos canvis de rodes–, quan era segon, rere Bottas. Els Mercedes no es van aturar fins que el cotxe de seguretat va neutralitzar la cursa per la topada entre Sainz (Toro Rosso) i Stroll (Williams), i quan es van reincorporar a la pista Vettel ja era primer. Per acabar-ho d'adobar, el pilot anglès va rebre cinc segons de sanció per alentir la marxa al carrer de boxs, per tal de no haver d'esperar rere el seu company.

Vettel va perdre el primer lloc quan es va aturar per segon cop, però el va recuperar quan Hamilton va fer la segona visita al box. Llavors quedaven quinze voltes i el Ferrari número 5 avantatjava el Mercedes número 44 de vint segons (19.8, exactament). El pilot anglès va haver de superar el segon company per col·locar-se segon, i va anar a totes per encalçar el Ferrari, però li van faltar un grapat de segons.

Rere Bottas, tercer, Kimi Räikkönen va donar uns punts preciosos a Ferrari, mentre que Daniel Ricciardo (Red Bull) va ser cinquè. L'altre Red Bull, de Max Verstappen, va plegar de seguida per la ruptura dels frens. La resta de posicions dins dels punts van ser per a Felipe Massa (Williams), Sergio Pérez (Force India), Romain Grosjean (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) i Esteban Ocon (Force India).