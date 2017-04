Marc Márquez marca el territori

Marc Márquez va ser el més ràpid ahir a Austin en la primera jornada d'entrenaments lliures al traçat texà. Va aconseguir-ho amb una millor volta en l'últim gir (2.04.061) de la segona sessió, superant el cada vegada menys sorprenent Johann Zarco, que calçant neumàtics tous tant davant com darrere havia fet un 2:04.347 instants abans. Márquez va quedar a més de mig segon del rècord del circuit, seu, en gran mesura per la gran quantitat de sots que enguany hi ha en el circuit.

Rere seu, Maverick Viñales a només tres dècimes i sense utilitzar goma tova. El pilot de Yamaha, que havia estat el més ràpid en la jornada matinal, va ser juntament amb Márquez l'únic que va fer girs per sota del 2:05, en una jornada que va evidenciar que les Honda haurien de ser la referència en les diferents lligues de la graella –fins a l'última sortida a pista quan els pilots van anar a fer el temps a una volta, quatre pilots d'Honda (Márquez, Pedrosa, Miller i Crutchlow) havien estat entre els cinc primers la major part de la sessió–. En la de la primera divisió, sembla que demà només hi haurà lloc per a Márquez i Viñales, amb Pedrosa i Rossi atents i prou ben posicionats. L'italià va estar quasi sempre a més d'un segon llarg del seu company d'equip, però això en el seu cas és molt relatiu i, de fet, quan va ser l'hora de fer una volta ràpida va col·locar-se fàcilment en quart lloc.