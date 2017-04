Juguen en una altra lliga

Marc Márquez (Honda) manté l'idil·li amb Austin. Cinc anys, cinc posicions preferents, la d'ahir, malgrat el tap ostensible que li va fer Valentino Rossi (Yamaha) en l'última volta. No va ser voluntari. De fet, Rossi és el tercer ocupant de la primera fila, però a gairebé un segon del tricampió i a més de vuit dècimes de Maverick Viñales (Yamaha), que, segons abans que Márquez tanqués el seu últim gir, tenia la posició preferent. A més, Márquez i Viñales tenen més ritme que ningú, cosa que fa pensar que la cursa d'avui potser sí que serà entre dos.

Rossi sortirà des de la primera fila per primera vegada aquesta temporada. També Dani Pedrosa va fer el millor resultat de l'any en qualificació i, sobretot, es va mostrar sòlid durant tot el dia, però en el seu cas, el segon llarg de diferència és una llosa, i tenir a la mateixa dècima Johann Zarco és significatiu. La segona fila la tanca Jorge Lorenzo, que va haver de passar per la Q1 en haver caigut just en la volta que li havia de servir per entrar en la Q2, però també va completar el millor dissabte amb Ducati.

En la Q1 va manar Jack Miller, que en la Q2 no va poder evitar l'últim lloc. Absent Àlex Rins per lesió, Tito Rabat va ser el millor català, perquè Pol Espargaró va tancar la taula de temps (i a un segon del seu company de KTM, Bradley Smith). En canvi, Aleix Espargaró sortirà últim perquè es va quedar sense temps. Una de les seves motos es va aturar per un problema elèctric, i després va tenir una caiguda. En la quarta sessió lliure s'havia incrustat entre Rossi i Lorenzo.

En Moto 2, Àlex Márquez sortirà des de la primera fila. Era primer abans de l'última tanda d'intents, però Morbidelli i Pasini el van superar. Ricky Cardús, substitut de Brad Binder, va ser desè i Xavi Vierge, dotzè.