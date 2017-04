El Cowboy de Cervera

Enlloc com al pati de casa, enlloc com al circuit on no hi ha guanyat ningú més per recuperar les sensacions i el somriure.

Marc Márquez va tornar a assaborir ahir el triomf –és la cinquena victòria del cerverí en les cinc curses disputades al COTA– després d'haver fet figa en les dues primeres entregues del campionat. Apostant fort, sent l'únic dels pilots capdavanters que va sortir amb neumàtic dur al davant, va seguir el ritme de Dani Pedrosa en la primera meitat de cursa i quan al seu company li va caure el rendiment de la goma davantera –el vallesà portava un compost mig–, va superar-lo i va tirar milles a còpia de voltes ràpides. Confiat, segur, sentint que l'aposta era guanyadora en cada frenada.

Márquez va rehabilitar-se a Austin i Valentino Rossi va sortir de Texas com a nou líder del mundial. Conservador, seguint les Honda a una distància prudencial, va esperar el seu moment i a poc més de dues voltes pel final va passar comptes amb Pedrosa, lligant una segona posició que, combinada amb la caiguda de Maverick Viñales li assegurava el lideratge del campionat abans d'arribar a Europa.

Conservar i atacar