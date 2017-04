Mercedes vol mantenir la supremacia a Sotxi

El circuit de Sotxi es va estrenar en el calendari de la F-1 el mateix any que les actuals mecàniques híbrides, el 2014. El traçat semipermanent que envolta el complex olímpic dels últims Jocs d'hivern ha estat un bon tapís per dibuixar-hi la tirania de Mercedes: tres posicions preferents i tres victòries (incloent-hi dos doblets). Per si no n'hi hagués prou, les fletxes de plata han encapçalat les 159 voltes de cursa completades a Sotxi. Alguna cosa, però, ha canviat en la F-1. El líder de la general abans de la quarta prova del curs no és l'equip de l'estrella de tres puntes, sinó Ferrari. Sebastian Vettel ha guanyat dues curses; Lewis Hamilton, només una. L'equip de Brackley conserva un avantatge decisiu els dissabtes –el W08 s'ha endut les tres poles en joc–, però el diumenge els de Maranello treuen suc d'un ritme de cursa i una estratègia superiors.

Els marges, però, són tan minsos que Mercedes es planteja establir una jerarquia entre Hamilton i Valtteri Bottas, una possibilitat que tots dos rebutgen. Ara bé: “Si em demanen que el deixi passar, ho faré, però miraré de no trobar-me en aquesta situació”, va reconèixer ahir el finlandès. Després de les positives proves de la setmana passada a Bahrain, Mercedes confia haver trobat el desllorigador per fer un salt qualitatiu en la gestió dels pneumàtics durant les curses. La de Sotxi es resolt tradicionalment amb un sol canvi de rodes, però caldrà mantenir les cobertes a to.