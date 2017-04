Les bales vermelles són ràpides però fràgils

Una de freda i una de calenta. Els Ferrari de Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen van fer els millors temps en la segona sessió d'entrenaments lliures del GP de Rússia –la més representativa del dia–, a Sotxi, un circuit on tradicionalment els Mercedes fan i desfan. Però –ai las!– ahir els bòlids vermells van estrenar el tercer turbo de la quota de quatre de disponibles per a tot l'any, quan tot just ens trobem en la quarta de les vint cites del curs. Dit d'una altra manera, el líder del mundial es troba al caire de la pèrdua de llocs en la graella per l'ús d'elements extres del motor (Stoffel Vandoorne tindrà avui el dubtós honor de ser el primer sancionat, atès que ahir va haver de menester la cinquena unitat del turbo Honda i el seu motor elèctric associat, l'MGU-H).

Tanmateix, l'equip italià hi treu importància. “Hem muntat turbos nous per prudència, i cap al final del curs posarem el quart”, va aclarir Luigi Fraboni, responsable d'operacions del grup propulsor. “Ara com ara no estem gaire preocupats; tot plegat forma part de la nostra estratègia.” Si més no, a can Ferrari somriuen en contemplar les llistes de temps. A la tarda, amb el pneumàtic ultratou, tant Vettel com Räikkönen van deixar enrere els Mercedes, per bé que l'alemany està convençut que les fletxes de plata no han ensenyat totes les cartes. Potser no, però el cas és que a Lewis Hamilton i Valtteri Bottas els va costar força posar les rodes a to, sobre un asfalt molt llis i relliscós, que provoca una degradació de les cobertes molt baixa. El resultat va ser un reguitzell de sortides de pista –sense conseqüències– dels dos pilots de Mercedes, sobretot en els revolts 2 i 13.

Val a dir que Vettel tampoc se'n va deslliurar. Al matí, el tetracampió no va poder fer un temps representatiu, primer per una lliscada en el revolt 13 i, després, per una virolla en l'antepenúltim. Els Red Bull van acabar rere els quatre tenors, però força despenjats. A més, Max Verstappen va haver de plegar abans d'hora per un problema mecànic.