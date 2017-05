Polint diamants en brut

A Catalunya existeix un idil·li molt concret, una idea fetitxe que ha estat i estarà pregonada tota la vida sota la proclama de “la feina ben feta”. A finals del segle XX, dos catalans apassionats del motociclisme i alts responsables federatius es van veure posseïts per aquest esperit i van endegar un projecte ambiciós, el Parcmotor de Castellolí. El somni d'aquells dos artífexs, Joan Moreta i Àngel Viladoms, va ser construir unes instal·lacions per tal de potenciar les noves generacions del planter català. Els resultats d'aquella feina els coneix tothom: doble triplet consecutiu de pilots catalans l'any 2013 i 2014, amb noms propis com ara Marc Márquez a Moto GP, Pol Espargaró i Tito Rabat a Moto 2, i Maverick Viñales i Àlex Márquez a Moto 3, a més d'Aleix Espargaró, pilot d'equips oficials en els últims anys.

Avui dia, aquells moments poden semblar molt lluny, perquè la davallada que va provocar la crisi econòmica en aquest esport encara es fa notar, però en els darrers anys la Federació Catalana de Motociclisme ha anat reconduint la situació –el 2015 es va batre el rècord de llicències– i aquest curs ha fet un pas més per millorar el model que va consolidar el planter català com a objecte d'estudi arreu del món. El seu nou projecte, en col·laboració amb marques com ara Rieju i Honda, es diu Talents i treballa per professionalitzar la formació dels més joves. “La mentalitat d'aquesta iniciativa parteix de la idea de formar pilots des dels seus inicis i assessorar-los en tots els aspectes, tant pel que fa al pilotatge com a l'aspecte alimentari, psicològic o tècnic”, comenta Àlex López, director comercial de Rieju. “Volem tancar el cercle, és a dir, seguir fidels al model que ens ha convertit en una referència mundial com a escola, però millorant els aspectes que afecten la vivència dels pilots en el seu aprenentatge.”

A partir d'aquest curs, doncs, els joves motociclistes catalans tenen a la seva disposició pilots de renom que s'encarreguen de donar classes teòriques i pràctiques en tot tipus de circuits, amb la voluntat d'abastar totes les especialitats possibles. En aquest sentit, Àlex López explica que Rieju ha arribat a un acord amb Genís Espargaró (pare de Pol i Aleix), que ja actua de coach dels pilots i dels seus familiars, i dona un valor afegit al fet de córrer en les curses que organitza la marca.

El parc de Castellolí, com molts altres circuits –aquest any s'inclou el de Jerez dins del campionat del mediterrani–, és, un any més, testimoni de les oportunitats que s'ofereixen als pilots catalans, que en velocitat compten amb certàmens de baix cost, com la ja reconeguda copa RS3 de Rieju, en què participen els joves de vuit a catorze anys amb motos de 180 cc i 4T, i la copa Honda CBR300R, per als pilots de 12 a 18 anys amb motos de 300 cc i 4T. Totes dues copes són monomarca, és a dir, totes les motocicletes tenen les mateixes prestacions i serveixen com a pas previ a Moto 4, a l'European Junior Cup o als diversos campionats de Supersport i Superbike, entre d'altres.

A més a més, tal com explica Sergi Berdaguer, secretari esportiu de la FCM, aquest 2017 s'han incorporat nous canvis, com ara l'adhesió del trofeu català de miniresistència dins la copa catalana de supermotard –per tal de potenciar les dues competicions–, la possibilitat de convocar mànegues de consolació en el campionat de Catalunya de motocròs, la creació d'un centre de tecnificació de trial a Ripoll, en el qual les joves promeses –aquest any hi ha set inscrits– estudien durant el dia i s'entrenen durant la tarda, o l'organització d'una nova categoria d'enduro de 50 cc per garantir la participació dels cadets (14-16 anys) al mateix temps que es compleix la normativa de legislació de carnets.