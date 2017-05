Tradició, afició i projecció. Els grans premis a Catalunya posseeixen un ric patrimoni, que remet als circuits urbans de Pedralbes i Montjuïc i es remunta fins a l'autòdrom de Sitges-Terramar, i la F-1 és un dels esdeveniments que genera més imatge. Les autoritats presents van coincidir en aquest missatge en la presentació d'una nova edició del GP del Circuit de Barcelona-Catalunya, que es va fer ahir al MNAC, un escenari únic, envoltat pel majestuós traçat de la muntanya màgica. “Ja som part de la història”, va assegurar Vicenç Aguilera, el president de la instal·lació vallesana. No debades, la setmana que ve, del 12 al 14 de maig, la F-1 farà parada i fonda a Montmeló per 27è any consecutiu.

La importància de l'esdeveniment la va corroborar la presència de Chase Carey, el màxim responsable de la F-1, i també la de Jaume Collboni, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, al costat del conseller Jordi Baiget i l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil. L'any passat, en aquest mateix acte, no hi va intervenir cap representant del consistori barceloní, de manera que el parlament del segon tinent d'alcalde va il·lustrar un canvi en l'actitud de la ciutat envers el seu circuit, pocs dies després que l'Ajuntament confirmés que els pròxims tres anys hi mantindrà una aportació econòmica –per bé que a la baixa–, quan l'any passat preveia eliminar-la. “No és tot el que voldríem, però és positiu que l'Ajuntament hagi entès l'esport i l'impacte que representa. Anem pel camí de construir, d'una manera raonable, una relació amb vista al futur”, va declarar Aguilera.

Collboni es va mostrar “satisfet” del fet que l'Ajuntament formi part de l'esdeveniment, i va manifestar que el nou conveni amb el Circuit posa èmfasi en tres aspectes: “Les activitats formatives i d'innovació; la promoció de l'ocupació i l'emprenedoria, i la sostenibilitat.” En aquest sentit, hi va afegir, és del tot “coherent”.

Per la seva banda, Aguilera va destacar que el Circuit “està fent els deures”, com ho demostra que, després de ser-ne pioner el 2008, hagi tornat a ser el primer del món a rebre el certificat ISO 14001 de medi ambient, en la nova versió del 2015. Al llarg dels anys, doncs, el Circuit s'ha adaptat –i fins i tot s'ha avançat– a les noves exigències de gestió mediambiental. Per això, i per la integració de la F-1 amb Barcelona, “som un referent mundial”.