L'harmonia de Pedrosa

Fred, pluja i vent en la sessió matinal; núvol, tolls i pista completament seca només en el tram final de la sessió del migdia. Condicions poc homogènies que obliguen a mesurar els resultats de la primera jornada amb pinces, però que van servir per comprovar l'harmonia amb la qual es mou Dani Pedrosa per Jerez.

Amb deu podis en les onze curses de Moto GP que hi ha disputat i amb dues victòries, el pilot vallesà i el traçat andalús estan fets l'un per l'altre. Ahir, tant amb pista molla com seca, va ser el més ràpid i va tancar la taula dels temps, ja definitivament amb l'asfalt sense tolls i a trenta-tres graus, amb unes últimes cinc voltes en 1.40 baixos i un 1:39.4 que, més enllà del mig segon de marge respecte a la resta, demostren com d'equilibrada té la moto.

Van ser uns registres fets amb goma nova, calçat que llevat de Marc Márquez tots els pilots van utilitzar en l'última sortida. El campió va continuar fent proves i va acabar a més d'un segon i mig del seu company d'equip, però sense neguit –tant avui com demà s'espera sol i bon temps i els deu pilots que entraran directament a la Q2 quedaran definits en l'FP3–. Márquez estava tranquil perquè mirant la taula dels temps s'hi veien les Honda de Pedrosa, Crutchlow i Miller al capdamunt, un grapat de Ducatis i només una Yamaha, la de Maverick Viñales. Sorprenentment, segons la història recent de la màquina dels diapasons a Jerez, només l'empordanès, que va perdre la roda davantera en el novè revolt en l'inici de la segona sessió, sortint de la traçada i trepitjant un toll, va aconseguir fer un millor registre decent, en la seva última volta completa. Com Rossi, Viñales va provar el carenat amb alerons integrats sense treure'n gaire l'entrellat –ja l'havien utilitzat en la pretemporada, però encara no en gran premi– i pendents, tots dos pilots, de tornar-los a posar avui a pista.

El resultat més sorprenent del dia va ser, però, el de Pol Espargaró, que estrenava carenat i un motor que sense pràcticament ajustar-lo a l'electrònica li va permetre seguir la Yamaha sense perdre en l'acceleració.