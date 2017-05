Pedrosa torna a la ‘pole' un any i mig després

Dani Pedrosa va tornar ahir al primer lloc de la graella de sortida d'una cursa, una posició que no ocupava des del Gran Premi de Malàisia del 2015, fa un any i mig, i que ja ha assolit 28 vegades a Moto GP i 46 en totes les categories. El pilot vallesà va confirmar el seu domini de tot el cap de setmana, en què ha dominat totes les sessions d'entrenaments excepte la quarta lliure, en què el més ràpid va ser el seu company d'equip Marc Márquez. El campió del món, però, no va poder superar Pedrosa en la Q2, i això que ho va provar tant a rebuf seu com en solitari. Pedrosa va acabar fent la posició preferent, la quarta que aconsegueix a Jerez, amb un temps d'1:38.249. El campió del món sortirà al costat de Pedrosa en assegurar-se la segona posició (1:38.298), mentre que la primera fila de la graella la completa Cal Crutchlow (1:38.453).

Que tota la primera sigui per a Honda demostra el que ja s'ha vist sobre l'asfalt, que aquesta marca està un graó per sobre de les seves rivals en el traçat andalús. “Estan en un altre nivell aquest cap de setmana. Tenen un ritme una mica superior”, reconeixia Maverick Viñales, que, amb el quart lloc, sortirà des de la segona fila de la graella. La Suzuki d'Andrea Iannone i la Yamaha satèl·lit de Johann Zarco van completar aquesta fila, mentre que Valentino Rossi, el líder de la categoria després de les tres primeres curses, sortirà des de la tercera. Encara que per a l'italià la posició de sortida d'una cursa hagi estat sempre secundària, ahir sí que es va demostrar que el seu ritme és clarament inferior al dels seus rivals d'Honda.

De la resta de catalans, Aleix Espargaró es va classificar per a la Q2 des de la Q1 i va acabar 12è. El seu germà Pol va ser 15è i Tito Rabat, 18è.

Márquez, ‘pole' a Moto 2