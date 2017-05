Com en els vells temps

Dani Pedrosa va aconseguir la seva primera victòria de la temporada en una cursa que va dominar des del principi fins al final. El vallesà va confirmar el domini que havia exercit al llarg dels entrenaments i es va imposar sense que cap rival li pogués fer ombra. La seva cursa va recordar les que, diumenge sí diumenge també, el van dur a monopolitzar la categoria mitjana del mundial –aleshores, els 250 cc– com gairebé mai cap pilot havia aconseguit.

Pedrosa va fer una bona sortida des de la posició preferent, va arribar líder al primer revolt i, a partir d'aquí, ja no va perdre cap lloc. Amb compost mitjà als darrere, Pedrosa va rodar a un ritme inabastable per als seus rivals, que ja no van poder fer res per neutralitzar-lo. En la primera volta ja mossegava set dècimes a Marc Márquez, que era segon, i en la següent, després de fer la volta ràpida (1:40.243), la diferència havia augmentat a 1.2. El campió del món va veure frustrada la possibilitat de perseguir el seu company d'equip a causa del duel amb Johann Zarco, que el va alentir després de diversos avançaments. Més enrere, els dos pilots oficials de Yamaha, Valentino Rossi i Maverick Viñales, no aconseguien connectar amb el grup del davant. Ben al contrari que Jorge Lorenzo, que havia sortit des del vuitè lloc, però que en la sisena volta, aprofitant la caiguda de Cal Crutchlow, ja era quart, a només un lloc del podi. Pedrosa continuava primer amb un bon ritme –1.5 de diferència respecte de Márquez en la desena volta– i feia esvair els dubtes sobre la seva elecció de pneumàtics. El vallesà és conegut per ser un dels pilots més fins de la graella, motiu pel qual els seus pneumàtics no es van degradar fins al punt de comprometre la victòria.

En aquell punt de la cursa, Márquez ja havia deixat enrere Zarco, que veia com Lorenzo se li llançava a sobre en l'onzena volta i el superava en la següent, aprofitant l'apurada de frenada a la recta que acaba a la corba Dry Sack. Entre les voltes 13 i 18, Márquez va aconseguir reduir la diferència respecte de Pedrosa d'1.625 a 1.019, però qualsevol possibilitat d'atrapar el seu company d'equip es va acabar aquí. Pedrosa va saber gestionar bé el seu avantatge, va conservar el segon de marge i la victòria ja no va perillar. Ja ho havia dit Márquez després de la qualificació: “Quan Dani té el dia...” I ahir va ser el seu dia. L'equip Repsol Honda va confirmar el doblet i va aprofitar el fiasco de Yamaha. Viñales només va poder acabar sisè, mentre que Rossi va fer el pitjor resultat del curs amb el desè lloc. L'italià i el català continuen líder i segon, respectivament. Això sí, les diferències respecte dels seus rivals d'Honda s'estrenyen.