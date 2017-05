“Les sensacions de la cursa han estat molt maques”

Malgrat el seu domini aclaparador al llarg de tota la cursa, Dani Pedrosa va dir que les “sensacions” no havien estat les perfectes: “Tenia força moviment al davant, se'm tancava, però hem pogut controlar la situació i he tret la diferència al principi.” El català, que queda quart del mundial, va assegurar que les condicions de la pista tampoc no havien estat les millors: “Eren una mica crítiques, era difícil pressionar i hem canviat una mica la moto des del matí a la cursa. Potser era una mica més difícil pilotar-la i he fet dos o tres errors.” La valoració final, però, era magnífica, segons va reconèixer tot seguit: “Estic molt content. Han estat unes sensacions molt maques en una pista meravellosa, i amb aquesta afició. He disfrutat molt.”

Pedrosa també va parlar dels problemes que van tenir els dos pilots de Yamaha: “M'ha sorprès una mica el seu rendiment en un circuit en el qual sempre han estat favorits, però estic content perquè hem pogut retallar punts i recuperar-nos una mica de l'error que vam fer a l'Argentina.” Finalment, també va parlar de les expectatives en la classificació general: “Ens hem apropat. Ara el campionat està més igualat i és més bonic. A més, he pogut aconseguir la victòria 3.000 del campionat.”