AQUÍ va començar tot

Fernando Alonso correrà diumenge a Montmeló i no tornarà a competir en la F-1 fins d'aquí a un mes, al Quebec. Entremig, farà campana durant el GP de Mònaco per córrer les 500 Milles d'Indianapolis, el 28 de maig. De fet, el pilot asturià canviarà el xip tan bon punt acabi la cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya. Alonso volarà als EUA el mateix diumenge al vespre, perquè dilluns comencen els primers entrenaments en l'oval d'Indiana. Allà, el de McLaren coincidirà amb Oriol Servià, un veterà de les curses nord-americanes, que disputarà les 500 Milles per novè cop. “Tant ell com jo som en equips de pota negra i amb aspiracions reals de guanyar. Tant de bo arribem a la última volta lluitant per la victòria”, va desitjar el pilot gironí, que correrà amb l'equip Rahal Letterman Lanigan, amb un Dallara-Honda com el d'Alonso.

Servià té un quart lloc el 2012 com a millor resultat a Indianapolis, i va destacar que el que més li costarà a Alonso no serà adaptar-se a les altíssimes velocitats (les puntes voregen els 400 km/h) sinó “rodar enmig del trànsit”. En aquest sentit, l'ajudarà formar part de l'equip Andretti, que fa córrer sis cotxes i és l'encarregat de gestionar a la pista la inscripció de McLaren per al seu pilot estrella. Amb cinc companys d'equip, Alonso podrà simular situacions reals de trànsit durant els entrenaments. Els prolegòmens de les 500 Milles duren dues setmanes, amb set dies de proves abans de la cursa, gairebé com tota la pretemporada de la F-1! Això li permetrà agafar el to a poc a poc i anar a totes en la cursa. Sense anar gaire lluny, l'any passat l'equip Andretti hi va vèncer amb un debutant, Alex Rossi. Abans, però, Alonso confia a fer més voltes diumenge a Montmeló que fa quinze dies, a Sotxi, on va plegar abans de la sortida.