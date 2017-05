Dijous de gran premi

Per als nous gestors de la F-1, dijous no s'engeguen motors, però hi ha gran premi. Per la seva cultura, la possibilitat d'accedir a les estrelles del pilotatge, d'interlocutar amb ells, de tocar-los, d'aconseguir una firma forma part de la política de comunicació i de promoció d'un esport que sense aquest component de proximitat perd una part de l'essència i desaprofita una part de l'espectacle. I espectacle és negoci, per a Chase Carey i els accionistes de Liberty Media. És segur que els reclams per a l'espectador s'aniran incrementant a poc a poc i que els dijous acabaran sent una jornada més de gran premi, encara que cap motor es posi en marxa.

‘Pit lane' a vessar