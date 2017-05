De cap i de nou

Per primer cop d'ençà de la primera cita del curs, Mercedes va dominar ahir la jornada inicial d'entrenaments lliures d'un gran premi de F-1. Al Circuit de Barcelona-Catalunya, davant un públic força nombrós, Lewis Hamilton va encapçalar les dues sessions, igual que a Melbourne. I, per si no n'hi hagués prou, sempre amb el seu company, Valtteri Bottas, cobrint-li les espatlles. Els Ferrari de Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel van quedar relegats a la segona línia virtual, i els Red Bull de Max Verstappen i Daniel Ricciardo, a la tercera.

El resultat té més transcendència del que correspondria a uns entrenaments lliures, perquè a Montmeló diversos cotxes muntaven la primera gran evolució. En concret, el W08 sorprenia –per no dir que espantava–, amb unes derives arrodonides sota el morro, uns nous deflectors laterals múltiples i un munt de petits detalls més; un conjunt que el cap de l'estrella, Toto Wolff, va definir com a “sofisticat”. En comparació, en el Ferrari la nova ala transversal de dos pisos al capó motor (de l'estil del McLaren) passava desapercebuda. Tanmateix, l'equip italià ha preferit anar portant peces noves a cada cursa per assegurar, sobretot, que enriquissin una base que ja és prou bona.

Red Bull també en va dir bé, de la gran feina que mostrava la zona dels deflectors laterals de l'RB13, i a Montmeló és més a prop dels dos tenors.

Pneumàtics massa durs