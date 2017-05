Hamilton i Vettel, a la dècima en la qualificació

Cap sorpresa en tres primeres files de la graella de sortida del GP català de F-1, que es disputa avui. Lewis Hamilton (Mercedes, 1:19.149) ha fet la posició preferent gràcies a un últim sector d'una última volta espectacular, en el qual ha desbancat Sebastian Vettel (Ferrari, 1:19.200). En la segona fila, els altres dos pilots dels equips capdavanters, Valtteri Bottas (Mercedes, 1:19.373) i Kimi Räikkönen (Ferrari, 1:19.439). La tercera és per als pilots de Red Bull, Max Verstappen, guanyador l'any passat (1:19.706) i Daniel Ricciardo (1:20.175). La sorpresa arriba en la quarta fila, que encapçala Fernando Alonso (McLaren, 1:21.048). Per primera vegada aquesta temporada l'asturià s'ha qualificat per a la Q3 i, a més, ha obtingut la millor posició a la qual pot aspirar qui no pilota un Mercedes, un Ferrari o un Red Bull. En canvi, pilots que són habituals de la Q3, com Nico Hülkenberg o Carlos Sainz n'han quedat fora.