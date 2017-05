Igualtat sense reserves

Música, animació, regals i espectacle van ser el marc d'un entrenament cronometrat d'alta volada al Circuit de Barcelona-Catalunya, que va fer passar una magnífica jornada als gairebé 60.000 aficionats que van omplir d'ambient multicolor les tribunes i la pelouse del traçat vallesà. Tot just mitja dècima de segon va separar els dos líders del mundial, Lewis Hamilton i Sebastian Vettel, en la primera línia de la graella, al volant dels bòlids més en forma del grup, el Mercedes i el Ferrari. Per si no fos prou, els seus companys respectius van ocupar la segona línia, a menys de tres dècimes de la posició preferent. Tot plegat va oferir la graella més igualada del curs fins ara entre els dos equips capdavanters. Especialment destacable va ser la revifada de Ferrari, que va haver de canviar el motor de Vettel entre l'entrenament lliure del matí i el qualificatiu, a la tarda.

Ara, per revifada, la de McLaren, que va enlairar Alonso fins al setè lloc de la graella, per bé que a 1.9 de la pole. L'asturià va sortir del pou de la classificació –divendres era l'últim– per coronar-se com el millor dels altres, rere Mercedes, Ferrari i Red Bull. L'equip austríac va concretar un bon salt competitiu de l'RB13, i Max Verstappen va cedir poc més de mig segon a Hamilton.

Més propera i vibrant